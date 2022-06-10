المجلس البلدي للأطفال يحتفل بالأعياد الوطنية

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- احتفل المجلس البلدي للأطفال التابع لأمانة عمان الكبرى الجمعة، في حدائق الحسين بالأعياد الوطنية، بحضور نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي.وقالت مدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد، إن تنظيم الحفل من قبل أعضاء المجلس البلدي من أطفال عمان، يأتي تعبيراً عن الانتماء للوطن والولاء لقائده جلالة الملك عبدالله الثاني.وتضمن برنامج الحفل عرضا لبيت التراث من مقتنيات قديمة تمثل التراث الأردني لأدوات منزلية وأزياء شعبية فلكلورية، مثلما تضمن معرضا لصور عمان القديمة، ومعزوفات موسيقية لفرقة الأمن العام، كما أطلق أعضاء المجلس البلدي مجسما للعلم الأردني مكونا من بالونات بألوان العلم زينت سماء عمان، إضافة إلى فقرة شعرية.وقدم أطفال المجلس وصلة غنائية من الفلكلور الأردني، ووصلة غنائية وطنية، بالإضافة إلى فعاليات كراميش (ألعاب خفة، فقرات كوميدية واستعراضية للمهرجين، ومسرح دمى، مسابقات بعنوان أردنا بلد الحضارة، كذلك توزيع الهدايا على الأطفال، وعروض فلكلورية وطنية).يشار إلى أن أمانة عمان أطلقت المجلس البلدي للأطفال عام 2009، وتعتبر المجالس البلدية للأطفال أداة ووسيلة لتعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات وحشد الدعم والتأييد والمناصرة لجعل حاجات وحقوق واهتمامات الأطفال من أولويات بلديات المدن وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وخلق أماكن آمنة ليتطوروا فيها في مدينة عمان.وفي نهاية الحفل الذي حضره نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان وزع القيسي الهدايا على الأطفال الفائزين في مسابقة القرآن الكريم.