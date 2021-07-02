المجلس التمريضي الأردني يبحث سبل التعاون مع المجلس العربي للتخصصات الصحية

الوكيل الاخباري - بحث أمين عام مجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة بحضور مستشارة سمو الأميرة منى الحسين لشؤون التمريض دعد شوكة مع أمين عام المجلس العربي للتخصصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية الدكتور عمر الرواس سبل التعاون والشراكة بين الجانبين.

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واستعرض الدكتور النوافلة الدور الذي يقوم به المجلس لتنظيم مهنة التمريض وأهم المسؤوليات والمهام التي يقوم بها كوضع التشريعات والسياسات الناظمة للمهنة وعقد إمتحانات الإختصاص ومزاولة المهنة وبرامج التطوير المهني، مشيراً إلى دور المجلس في منح شهادات الإختصاص في التمريض في 13 تخصصاً بمستويين: مختص ومختص متقدم.



من جهته، أوضح الدكتور الرواس طبيعة مهام وأهداف المجلس العربي للتخصصات الصحية والذي يضم مجلس الإختصاص في التمريض، ومنها تأهيل إختصاصيين في المجالات الصحية، ليكونوا ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية، وفق المعايير العالمية، كما أوضح أن المجلس يسعى لتعزيز وتفعيل دور مجلس الإختصاص في التمريض.



واتفق الطرفان على عقد جلسات تشاورية للوصول إلى توقيع مذكرة تفاهم ما بين المجلس العربي للتخصصات الصحية والمجلس التمريضي بما يدعم التخصص في التمريض واعتماد شهادات الإختصاص على مستوى الدول العربية وصولا إلى الإعتراف الدولي بهذه الشهادات.



وبين الدكتور النوافلة، أنه في حالة إقرار برنامج الإقامة التخصصي للتمريض في الأردن بالتعاون بين المجلس التمريضي الأردني والجهات الطبية والصحية الأردنية سيكون الأردن الدولة العربية الأولى التي سوف تعتمد هذا البرنامج وسوف تكون مخرجات هذه الإختصاصات التمريضية بتطوير واقع الخدمات الصحية بالمملكة ورفد الأسواق العربية والعالمية بالكوادر الصحية المؤهلة واستقطاب كوادر عربية وقبولها بهذا البرنامج ويتوقع أن يبدأ المجلس التمريضي بهذا التميز الصحي بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

--(بترا)