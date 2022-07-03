المجلس التمريضي الأردني يحصل اعتمادية جمعية القلب الأميركية

الوكيل الإخباري - حصل المجلس التمريضي الأردني على الاعتماد الدولي من جمعية القلب الأميركية (AHA)، بعد تحقيقه معايير الاعتماد الصادرة عن الجمعية المتخصصة في برامج دعم الحياة.

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وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن حصول المجلس على الاعتماد الدولي من جمعية القلب الأميركية في مجال دورات دعم الحياة، سيحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد التطوير المهني المستمر لجميع ممارسي المهن الصحية.



وأوضح أن تدريب الكوادر وتأهيلهم في هذه البرامج من شأنه رفع عدد حالات نجاة المرضى الذين يتعرضون لتوقف القلب المفاجئ، مبينا أنه سيتم تدريب جميع الكوادر على أكثر الأجهزة حداثة في مجالات تدريب دعم الحياة وسيحصل المتدربون على شهادة عالمية معتمدة من جمعية القلب الأميركية في هذا المجال.



ولفت النوافلة إلى أن المجلس قام بتدريب مدربين معتمدين دوليا من كوادره، مبينا أنه وضع التدريب على سلم الأولويات في إطار خطته للنهوض بمستوى تأهيل الكوادر الصحية.