المجلس التمريضي يحصل على شهادة الاعتمادية الدولية

الوكيل الاخباري -

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حصل المجلس التمريضي الأردني على تجديد شهادة الاعتمادية الدولية لتقديم برامج التطوير المهني المستمر من المركز الامريكي التمريضي للاعتماد والاشهاد وذلك للسنوات 2021-2025.ويهدف الحصول على الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى أداء الكادر التمريضي والمهن الصحية الأخرى من خلال تقديم برامج تطوير مهني وتعليم مستمر ذات جودة عالية اعتماداً على المعايير العالمية، للمساهمة في بناء القدرات والكفاءات بما ينعكس إيجاباً على تقديم مستوى متقدم من الرعاية التمريضية الآمنة لمتلقي الخدمة، كما أنه يوفر قاعدة يستطيع من خلالها المجلس تخطيط وتنفيذ وتقويم برامج التطوير المهني المستمر.