المجلس التمريضي يشارك بمؤتمر لتتبع مسارات جديدة للتمريض في رومانيا

الوكيل الإخباري - مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، ترأست الدكتورة رويدا المعايطة، مستشارة سموها للصحة وتنمية المجتمع، وفد المجلس المشارك في مؤتمر "نظرة إلى الوراء للقيادة إلى الأمام، تتبع المسارات الجديدة للتميز في التمريض والقبالة"، الذي نظمته نقابة التمريض والقبالة الرومانية.

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وضم الوفد الأمين العام للمجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة ومستشارة سموها للمجلس والتمريض دعد شوكة.

وقال بيان للمجلس اليوم الاثنين، أن المؤتمر افتتح في 19 تموز بقصر البرلمان في بوخارست برومانيا، وعرض خلاله رسالة لسمو الأميرة منى تهنئ التمريض ونقابة التمريض والقبالة الرومانية والحضور في المؤتمر، متمنية لهم مزيدا من النجاح والتقدم والإنجازات. والقت الدكتورة المعايطة، كلمة نيابة عن سمو الأميرة منى الحسين، قالت فيها إن التحديات الإقليمية والعالمية الصحية الحديثة تؤكد أهمية تعزيز دور القيادة والإدارة في التمريض.



وأشارت إلى أن سمو الأميرة منى الحسين وجهت من خلال عدة رسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولضمان صحة ورفاهية أفضل للناس، وكذلك المساهمة في ازدهار عالم أكثر صحة، حيث أصبح من الضرورة الاستثمار السليم في الممرضات والقابلات، وإعادة تصميم أنظمة التعليم والممارسة للحصول على كفاءات قائمة على أساس أوسع وأدوار متقدمة، وتعزيز الصحة العامة من أجل نظام رعاية صحية عالي الأداء وقادر على الصمود، وتعزيز النماذج القائمة على الأدلة والتكنولوجيا والرعاية الصحية المبتكرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع المستويات، والعمل على التغيير نحو صحة شاملة و آمنة.

وتحدث في المؤتمر رئيس الحكومة الرومانية عبر كلمة مسجلة، ورئيس الوزراء الروماني عبر تطبيق زووم، ووزيرا التعليم العالي والإبداع والبحث ومستشارة رئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية وعدد من النواب والأعيان الرومانيين والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتمريض هاورد كلاتون واليزابيث ايرو من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للتمريض والقبالة لجمعية الجراحين الايرلندية ثوماس كيرن وغيرهم.

وزار الوفد مركز الإرسال المتكامل للطوارئ والأزمات بما في ذلك خدمات الإسعاف والإخلاء الجوي والحريق، كما اطلع على آلية العمل وطبيعة عمل المركز، إضافة الى زيارة قصر كوتروشينا والمتحف، حيث التقى بمستشارة الرئاسة الدكتورة ديانا باون، حيث بحث آفاق التعاون بين البلدين.



كما زار مستشفى الطوارئ السريرية للبالغين ومستشفى طوارئ الأطفال واطلع على آلية التواصل مع المركز المتكامل للطوارئ والأزمات والخدمات التي تقدم للموطنين. ووقع الوفد مذكرة تفاهم مع نقابة التمريض والقبالة الرومانية لتعزيز اطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب، والبحث العلمي بين البلدين، لتعزيز التطوير المهني التمريضي الأردني والروماني.