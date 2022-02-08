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الثلاثاء، 08-02-2022 11:35 ص

المجلس التمريضي يعقد دورة إدارة الامتحانات الإلكترونية

ام


الوكيل الإخباري - نظم المجلس التمريضي الأردني بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية في مجال أتمتة و حوسبة الامتحانات الإلكترونية و إدارتها، لمجموعة من موظفي المجلس بعنوان "برنامج مودل لإدارة الامتحانات الالكترونية".

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وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة خلال افتتاحه أعمال التدريب، إن الدورة تهدف إلى رفع قدرات وتدريب وتمكين موظفي المجلس التمريضي الأردني من إدارة وتشغيل مركز الامتحانات المنشأ حديثاً ضمن أعلى برمجيات، بما يضمن سير الامتحانات بشفافية وسهولة ومرونة، والحفاظ على ديمومة وأمن المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة بنك الامتحانات واستخراج وإدارة النتائج والعلامات.


ويحاضر في الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة ايام، نائب عميد كلية البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور صالح العطيوي.


 




 

 


 

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