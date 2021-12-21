المجلس التمريضي يقر مشروع موازنته لعام 2022

الوكيل الاخباري - اقر المجلس التمريضي الأردني خلال اجتماع له اليوم الاثنين، مشروع الموازنة للمجلس التمريضي للعام 2022، وأسس ومعايير اعتماد انشطة التطوير المهني المستمر للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، ومنح التصنيف الفني لعدد من الممرضين والقابلات، والبدء بتعديل نظام الاختصاص والتصنيف الفني رقم (85) لسنة 2016.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة نائب سمو الاميرة منى الحسين، رئيسة المجلس، امين عام وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات.

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