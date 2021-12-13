المجلس التمريضي يهنئ الباحثين الأردنيين المصنفين بقائمة العلماء الأكثر تأثيرا

الوكيل الاخباري - هنأ المجلس التمريض الأردني أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في مختلف كليات التمريض بالجامعات الأردنية، الذين تم تصنيفهم ضمن قائمة "ستانفورد" للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.



وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن التصنيف يأتي اعتماداً على معلومات موحدة وموثقة ضمن قاعدة البيانات سكوبس، والتي تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة، ومن كتب ومنشورات متعددة، حيث يعتمد تقييم العلماء في هذه القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين .

اضافة اعلان