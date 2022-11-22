المجلس التمريضي يوقع اتفاقية مع رومانيا

الوكيل الاخباري - وقع المجلس التمريضي الأردني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع وزارة الداخلية الرومانية، لتبادل الخبرات والتدريب والتعلم المستمر في طب وتمريض الطوارئ.



وتهدف الاتفاقية، التي وقعها أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، ووزير الدولة في وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات، المسؤول عن جهاز الطوارئ والأزمات في رومانيا، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في الإسعاف والطوارئ والأزمات.

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