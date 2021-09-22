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الأربعاء، 22-09-2021 04:17 م

المجلس القضائي: القضاء له حساسية عالية وهو داعم للإعلام وفق القانون

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام المجلس القضائي، القاضي الدكتور وليد كناكرية، إنَّ للقضاء خصوصية وحساسية عالية لأنَّه يتعامل مع حقوق النَّاس، ويجب أن يبقى محايدا، لكنه في الوقت نفسه ينفتح على الإعلام وفق القانون وبما يحقق المصلحة العامة العليا.

وأضاف كناكرية، خلال ورشة عمل عقدها المجلس، اليوم الأربعاء في مقر المعهد القضائي، بعنوان "تعامل الإعلام مع القضاء"، بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لتحسين إدارة القضاء في الأردن، أنَّ المجلس والمحاكم لا تستطيع منح كل المعلومات المتعلقة بالقضايا؛ لأنَّها لأطراف آخرين، ولا يمكن فتح الباب لكل المعلومات بالخروج للعامة".

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