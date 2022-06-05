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الأحد، 05-06-2022 12:14 م

المجلس القضائي: مسابقة للمحامين للتنافس على شواغر قضائية

قصر العدل - Copy


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، عن توفر شواغر قضائية في الدرجتين الخامسة والسادسة، وفتح الباب لتقديم طلبات للاشتراك في المسابقة القضائية المخصصة للمحامين الاساتذة، اعتبارا من اليوم الاحد، وسيستمر استقبال الطلبات لمدة 15 يوماً تنتهي الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الموافق 19 من حزيران الحالي.

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وأوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية، اليوم الأحد، أنه يشترط بمن يتقدم للمسابقة أن لا يتجاوز عمره 35 عاما بتاريخ الاعلان عن المسابقة، وأن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة 9 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته التي توجب أن يكون أردني الجنسية، وبلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصِّحية للتعيين، ومتمتعـا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تـأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رُد اعتباره أو شمله عفو، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسـلوك.


وأضاف، إن المادة نفسها تشترط بأن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس، وأن يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق، أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق.


وبين أنَّه سيتم استقبال الطلبات وفق النموذج المحمل على الموقع الالكتروني للمجلس، مرفقاً بالوثائق الثبوتية وهي صورة عن هويـة الأحوال المدنيـة، وصورة عن شهادة الثانوية العامة، وصورة عن الشهادات الجامعية، وشهادة عدم محكومية صادرة بعد تاريخ الاعلان، وكتاب صادر عن نقابة المحامين يثبت ان المتقدم محام أستاذ مزاول بتاريخ الاعلان ومدة مزاولة المتقدم للمهنة، بالإضافة إلى عدم وقوع أي عقوبات تأديبية بحقه وتقديمها من خلال الرابط (https://forms.gle/2A7bwxbhHdPemiVk7).


وأِشار الى انه سيتم عقد الامتحان التحريري للمحامين ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفق تعليمات المسابقة القضائية لعام 2022 المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.

 




 

 


 

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