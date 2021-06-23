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المجلس القضائي: منع نشر أي شكر بحق رجال القضاء أو استحسان لإجراءات التقاضي

الأربعاء، 23-06-2021 01:14 م

المجلس القضائي: منع نشر أي شكر بحق رجال القضاء أو استحسان لإجراءات التقاضي

قصر العدل


الوكيل الإخباري - وجه أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، تعميما إلى الصَحف المحلية يطلب فيه منع نشر أيِّ مادة صحفية أو إعلانية تتضمن توجيه شكر شخصي بحق القضاة يتعلق بأعمالهم القضائية أو استحسانا لإجراءات التقاضي التي تتم أمام المحاكم في قضايا خاصة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس الأربعاء، إنَّ هذا التعميم يأتي على ضوء خصوصية العمل القضائي وحساسيته وما يتطلبه الأمر من ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تمكِّن القاضي من أن يعمل بكلِّ حياد وتجرد دون أن يكون متأثرا أو متوجسا من أيِّ أمر ما للوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشَّفافية في العمل القضائي، الأمر الذي يقتضي منع أيِّ مظهر من المظاهر التي من شأنها التأثير على أعمال القضاة المنوط بهم أصلا الفصل في المنازعات المعروضة أمامهم وذلك ضمانا لحسن سير العدالة واستقلالية مرفق القضاء.


 




 

 


 

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