المجلس القضائي يوضح حول مراجعة المدينين بأقل من 5 آلاف دينار لدوائر التنفيذ

الوكيل الإخباري - قالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن جميع الأشـخاص المحكومين بدين قيمته أقل من خمسة الآف دينار، غيـر مطلوب منهم مراجعة دوائر التنفيذ أو التحصل على كف طلب، لأنهم غيـر مطلوبين قضائيا في جميع القضايا، باستثناء القضايا العمالية وقضايا المطالبة بأجور عقار.

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وأكدت الأمانة اليوم الخميس، أنها لاحظت من خلال التواصل مع دوائر التنفيذ أن هناك اكتظاظا في جميع دوائر التنفيذ بالمملكة، وزيادة كبيـرة في أعداد المراجعين بسبب قيام المحكومين بدين قيمته "أقل من خمسة الآف دينار" بمراجعة دائرة التنفيذ للحصول على كف طلب.