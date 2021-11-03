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الأربعاء، 03-11-2021 10:36 ص

المجلس القضائي: 332 ألفا و122 دعوى استلمتها المحاكم العام الماضي

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الوكيل الاخباري- بين المجلس القضائي، أن المحاكم استلمت 332 ألفا و122 دعوى العام الماضي، تمَّ الفصل في 317 ألفا و83 منها.

وأشار في استعراض التقرير السنوي لعام 2020، إلى أنه أجري أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية عن بعد خلال العام الماضي للموقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل بزيادة بلغت 800 بالمئة عن العام 2019. 

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال جائحة كورونا، أدت إلى تخفيض عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة 45%.

وأوضح المجلس أنه جرى النَّظر خلال العام الماضي بـ 62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 98.1% من مجموع المخالفات المسجلة.

وبين أن ألف و198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي تم تدويرها من العام 2020 إلى العام 2021.

وأشار إلى أن 1198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي من العام الماضي لا زالت منظورة أمام القضاء.

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