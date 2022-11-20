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الأحد، 20-11-2022 04:35 م

المحاسبة: 100 الف باكيت دخان فروقات ضبطيات جمارك عمان

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الوكيل الإخباري - بيّن تقرير ديوان المحاسبة 2021 وجود فروقات في ضبطيات الدخان بجمرك عمان، وصلت إلى ( 100 ) ألف باكيت .

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وأضاف التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أنه بلغت كمية الدخان بحسب القوائم (118) ألف باكيت دخان، في حين بلغت الكمية الفعلية (18) ألف باكيت دخان.


وقال إنه تبين وجود تجاوزات تتعلق بتخزين بعض المضبوطات في أماكن خارج مستودعات جمرك عمان لعدم وجود مساحات كافية، وبشكل أدى إلى تلفها، وخاصة التبغ والمعسل.


وتطرّق التقرير إلى القوائم المعدّة للبيع بالمزاد العلني في جمرك عمان، حيث تبيّن وجود فرق بين ما ورد في القائمة والمذكرات الصادرة بالخصوص.

 




 

 


 

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