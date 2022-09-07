المحافظة رئيسا لجمعية أطباء الأشعة الأردنية

الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة لجمعية أطباء الأشعة الأردنية الدكتور وليد محافظة، رئيسا للجمعية خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، في مجمع النقابات المهنية بحضور نحو 200 طبيب.

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وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات، بحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، 95 بالمئة من مجموع من يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة.



وأقرت الهيئة العامة التقريرين الإداري والمالي للجمعية.



وانتخبت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي أشرف عليه عضو مجلس النقابة الدكتور طارق التميمي، أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، حيث فاز بالعضوية كل من الدكتور أحمد أبو عين والدكتور جميل شواقفة والدكتور وسام شما والدكتور محمد أبو جماعة والدكتورة سهى الغول والدكتور عمر خريس.