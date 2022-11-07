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الإثنين، 07-11-2022 01:27 م

المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات نقابة الأطباء

نقابة الأطباء الأردنية-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارا برد الطعن المقدم ضد انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين شكلا لانتفاء المصلحة.

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ووجدت المحكمة في قرارها الذي صدر اليوم الاثنين، أنه لا مصلحة للمستدعي بالطعن من أجل إلغاء انتخابات نقابة الأطباء التي جرت يوم 17 حزيران الماضي، وأن الغاء النتائج لن يحقق له فائدة مادية أو مصلحة شخصية أو مباشرة تعود عليه ذاته.


وبين القرار أن إلغاء نتائج تلك الانتخابات في حال ثبوت بطلانها وعدم صحتها يستلزم أن يكون المستدعي هو الفائز في مركز النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة وبالتالي فإن شرط المصلحة كشرط من شروط دعوى الإلغاء يغدو غير متحقق في دعوى المستدعي.


 




 

 


 

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