المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

الوكيل الاخباري -

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تقدم أكثر من واحد وعشرون موظفا سابقا لدى وزارة المياه والري بإقامة قضية إدارية على وزير المياه الأسبق بصفته الوظيفية كونه مصدر القرار بالموافقة على إحالة المستدعين للتقاعد المبكر بالإضافة للأمين العام واللجنة التي نسبت بذلك .حيث ارتكزت عناصر الدعوى والتي موضوعها إلغاء قرار إداري من خلال المحامي ظاهربيبرس الحمارشةعلى عيب الشكلية في اتخاذ القرار وعدم المشروعية كون القرار يخالف الدستور الأردني وقانون الدفاع بالإضافة إلى عيب إساءة استخدام السلطة .علما ان جميع المستدعين تم إحالتهم بكتاب واحد وبتاريخ واحد وكشف واحد .