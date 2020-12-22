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الثلاثاء، 22-12-2020 01:41 م

المحكمة تقرر إلغاء نتائج انتخابات صناعة إربد

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الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الادارية العليا في جلستها التي عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين ملك غزال وسطام المجالي وبحضور وكيل الطاعنين، المحامي راتب النوايسة، ووكيل المطعون ضدهم المحامي فيصل البطاينة، قرار أفضى الى الغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد التي جرت قبل عامين.

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وبذلك تكون المحكمة التي يعتبر قرارها قطعيا وغير قابل للطعن والاستئناف، قررت رد دعوى المطعون ضدهم وهم مجلس الادارة الحالي بعد ان كانت المحكمة الادارية قبلت الطعن بصحة انتخابات المجلس الذي تقدم به عدد من اعضاء الهيئة العامة بوقت سابق.


واكد وكيل المطعون ضدهم المحامي فيصل البطاينة، صدور قرار المحكمة الادارية العليا القاضي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة الغرفة التي جرت اواخر عام 2018.


من جانبه، اوضح وكيل الطاعنين المحامي النوايسة، ان المحكمة سببت قرارها بإلغاء نتائج انتخابات الغرفة، لوجود عيوب قانونية في الإجراءات التي سبقت عملية الاقتراع، منها ما هو متعلق بالسماح بانتخاب اعضاء جدد لم يصدر مجلس الغرفة السابق قرارا بقبول عضويتهم ومنحهم حق الانتخاب.


واكد النوايسة ان القضاء الاداري هو ركن اصيل في منظومة القضاء الاردني وهو حارس للمشروعية وضامن لها ومرسخ لسيادة القانون في دولة القانون والمؤسسات.


 




 

 


 

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