المخابز ترفع جاهزيتها للدرجة القصوى وتؤكد لـ"الوكيل الاخباري" عملها 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي إن المخابز في المملكة رفعت من جاهزيتها إلى الدرجة القصوى خلال المنخفض الجوي الحالي، والمنخفض الذي سيؤثر على المملكة الأربعاء المقبل.

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وأشار الحموي في تصريحات لموقع "الوكيل الاخباري" أن جميع المواد الأولية من طحين وخميرة متوفرة وبكميات كافية في جميع مخابز المملكة، ولا يوجد أي نقص بالمواد الأولية لصناعة الخبز أو الكعك.

وأضاف أن المخابز ستعمل 24 ساعة خلال المنخفضات الجوية، حيث ستعمل المخابز الحجرية حتى الساعة 8 مساء، فيما ستعمل المخابز الآلية 24 ساعة، سواء في المدن أو القرى بكافة المحافظات.

وبين أن أصحاب المخابز والعمال سيبقون في مخابزهم لتأمين احتياجات المواطنين خلال المنخفض الجوي.