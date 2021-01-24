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الأحد، 24-01-2021 03:09 م

المدارس الخاصة: مستعدون لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الثاني

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الوكيل الإخباري – خاص - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن جميع المدارس الخاصة مستعدة لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. 
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وأوضح لـ"الوكيل الإخباري" أن النقابة تلتزم بتعليمات الوزارة وتتقيد بتنفيذ دليل العودة إلى المدارس. 

وحول قرار وزارة العمل القاضي بتعيين مراقب وقاية صحية في المؤسسات التعليمية الخاصة، قال الصوراني إن المدارس الخاصة ليس لديها القدرة على دفع رواتب هؤلاء.
 
وأكد الصوراني أن البدائل متوفرة من خلال الصحة المدرسية أو أحد موظفي المدرسة، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة يتوافر فيها أطباء. 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أطلقت الأسبوع الماضي دليل العودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثاني 2020/2021. 

وشمل الدليل إعداد سيناريوهات للعودة للمدارس تضمن السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين بشكل تكاملي، والتشاركية في وصول الخدمات جميعها إلى المدرسة، بالتنسيق الكامل والمباشر مع وزارة الصحة ومديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة والمؤسسات والمنظمات المعنية بالصحة والسلامة العامة على مستوى المحافظات، مع التركيز على تفعيل أقسام الصحة المدرسية كلها.

للاطلاع على الدليل كاملا: (اضغط هنا


 




 

 


 

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