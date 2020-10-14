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الأربعاء، 14-10-2020 10:41 ص

المدن الصناعية: العمل بمكاتب المحافظات يسير بشكل طبيعي

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الوكيل الإخباري- أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية استمرارية العمل في إدارات المدن الصناعية بالمحافظات دون توقف وتقديم خدماتها عن بعد للمستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل أعمالهم وفق القدرات المتاحة لحين إتمام إجراءات السلامة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

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وكانت الشركة اعلنت عن إيقاف الدوام الرسمي واستقبال المراجعين لمكاتب الادارة العامة للشركة الواقعة في العاصمة عمان لليوم وغد، عقب تسجيل إصابة بفيروس كورونا لأحد الموظفين.

 

وقالت في بيان اليوم الاربعاء، إنها ستبدأ عمليات التعقيم وفحص الموظفين واتخاذ جميع الإجراءات للحد من عمليات العدوى والحفاظ على السلامة العامة.


 




 

 


 

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