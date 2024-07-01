المدن الصناعية تستقطب 170 استثمارا بقيمة 202 مليون دينار العام الماضي

الوكيل الإخباري - قالت شركة المدن الصناعية الأردنية، إن حجم الاستثمارات المستقطبة خلال العام الماضي 2023 بلغت 170 استثمارا بقيمة 202 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفر 8800 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الاستثمارات الجديدة تتوزع بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث وقعت الشركة (149) عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب (149) مليون دينار، منها (53) عقدا مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و(96) عقدا مع مستثمرين جدد، في حين وقعت الشركة (21) عقد استثمار في القطاع الخدمي بحجم استثمار يقارب (53) مليون دينار.



وتصدّرت مدينة الحسن الصناعية قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية، حيث استقطبت (43) استثمارا بقيمة تقارب (61) مليون دينار، ويتوقع أن توفر (6800) فرصة عمل تقريبا، تلتها مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب لتستقطب (40) استثمارا بقيمة (45) مليون دينار، ويتوقع أن توفر (798) فرصة عمل.



وتمكّنت مدينة السلط الصناعية من استقطاب (15) استثمارا بقيمة (18) مليون دينار، حيث ستوفر قرابة (495) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة الموقر الصناعية (16) استثمارا جديدا بقيمة تقارب (14) مليون دينار وستوفر قرابة (191) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة مأدبا الصناعية (7) استثمارات صناعية بحجم استثمار 2 مليون دينار وستوفر قرابة (62) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.



كما استقطبت مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك (15) استثمارا بقيمة تقارب (2) مليون دينار ستوفر قرابة (133) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة الطفيلة الصناعية (13) استثمارا بقيمة تقارب (6) ملايين دينار ستوفر قرابة (235) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.



وحول جنسية الاستثمارات، كشفت شركة المدن الصناعية الأردنية أن الاستثمارات المستقطبة شملت (110) استثمارات أردنية و(45) استثمارا أجنبيا و(15) استثمارا أجنبيا أردنيا (مشترك).



وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن البيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية ومواقعها الاستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين أسهمت باستقطاب هذا العدد من الاستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية.



وبين أن العام 2023 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات إضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية، مثمنا جهد الحكومة الذي أسهم خلال العام 2023 بإقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية لمدينة الحسين الصناعية على غرار الحزمة التي منحت لتشجيع الاستثمارات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية والتي أسهمت بتعزيز واقع البيئة الاستثمارية في مدينة الحسين الصناعية/ الكرك من خلال استقطاب عدد من الاستثمارات.



وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها (9) مدن صناعية الى قرابة (916) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3 مليار دينار وفرت قرابة 60 ألف فرصة عمل، مبينا أن الشركة باشرت نهاية العام 2023 بتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية في محافظة الزرقاء والتي يتوقع ان تستقطب العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس أيضا على أرقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الاستثمارات وفرص العمل التي يتوقع استقطابها.