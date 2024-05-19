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الأحد، 19-05-2024 03:42 م

"المدن والقرى" والمعهد العالمي للنمو الأخضر ينظمان ورشة عمل

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامه العزام، أن حصول البنك على اعتماد صندوق المناخ الأخضر يمثل بوابة جديدة نحو آفاق واسعة مليئة بالفرص لما يمكننا من الوصول إلى موارد مالية تدعم مشاريع ومبادرات وطنية خضراء، كما سيساهم بشكل فعال، في التخفيف من آثار تغيّر المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة في مجتمعاتنا.

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جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها البنك والمعهد العالمي للنمو الأخضر، اليوم الأحد، بهدف زيادة الوعي بين موظفي البنك والشركاء الرئيسيين بشأن شروط صندوق المناخ الأخضر والتعرف عليها بشكل أفضل وكيفية تلبيتها ضمن الإطار الزمني المطلوب.


وبين العزام، أن هذا الاعتماد، جعل من البنك عنصرا رئيسيا في الجهود العالمية، لمكافحة تغيّر المناخ، لافتا إلى حجم المسؤولية المُلقاة على عاتق البنك في هذا الموضوع، مؤكدا التزام البنك بالعمل الجاد وتكثيف الجهود الهادفة الى تعزيز الشراكات، والتعاون على نطاق أوسع، لتحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى إليها الجميع، وأهمية الإنجاز وما سيترتب عليه من آثار إيجابية.

 




 

 


 

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