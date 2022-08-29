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الإثنين، 29-08-2022 12:01 م

المدن والقرى يتظم ورشة حول كيفيه إعداد الخطط التشغيلية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية تطوير الأداء المؤسسي في بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول كيفية إعداد الخطط التشغيلية بمشاركة مديري المديريات ورؤساء الوحدات التنظيمية المختلفة المستهدفة.

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وأشار مدير مديرية التطوير المؤسسي بالوكالة الدكتور فراس الهيجاوي خلال الورشة التي تأتي ضمن سياق تمكين الوحدات التنظيمية المستهدفة لإعداد الخطط التشغيلية الخاصة بهم وانعكاسها الإيجابي على أداء العمل، إلى أن الورشة تهدف إلى بناء وتطوير قدرات العاملين في البنك في مجال التخطيط التشغيلي بمراحله المختلفة للخروج بخطط تشغيلية تساعدهم على الوصول لأهدافهم ومتابعة إنجاز الوحدات ومتابعة وتقييم أداء الموظفين.


وأكد الهيجاوي حِرصَ إدارة البنك على إشراك جميع ذوي الشأن والعلاقة في وضع الخطط التشغيلية لِبرامجها المُختلفة حتى تكون نابعة مِن واقع الاحتياج الخاص، لِتكون أكثر فاعلية وكفاءة مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم مؤشرات الأداء، وصياغة بطاقات مؤشرات الأداء للخطط التشغيلية، وتحليل النتائج وتقويمها، وإعداد الخطط التطويرية.


وفي نهاية الورشة تم الرد على التساؤلات والتحديات التي تواجه وضع الخطة وكيفية قياس وصياغة مؤشرات الأداء بشكل علمي مقترن بالنتائج والأهداف والرؤية الاستراتيجية.

 




 

 


 

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