المدن والقرى يطلق محفظته الإلكترونية

الوكيل الإخباري - أطلق بنك تنمية المدن والقرى محفظته الإلكترونية بالتعاون مع شركة دينارك" المتكاملة لخدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال.

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وقال مدير عام البنك أسامة العزام خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد، ان إطلاق المحفظة يأتي ضمن خطة أتمتة الخدمات التي يقدمها البنك، وبهدف إلغاء الوسطاء بين البلديات والمستفيدين من الخدمات، وكذلك لخدمة موظفي البلديات والتسهيل عليهم خاصة غير الأردنيين الذي يتجاوز عددهم 5000 موظف.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة دينارك عماد عبدالله آل عيون ، إن قطاع المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية يعتبر أحد الركائز للاستراتيحية الوطنية للتحول المالي، لافتا الى ان الشركة تؤمن بالشمول المالي كمحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المستفيدين من فتح حساب مالي للاستفادة من خدمات تحويل الأموال ودفع الفواتير وخدمات السحب والايداع والمعاملات التجارية بطريقة آمنة وسهلة.



وقال مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي في البنك فراس الهيجاوي، ان المشروع الذي تم اطلاقه اليوم يهدف الى تسهيل عملية صرف مكآفات موظفي البلديات ومستحقاتهم وتسهيل ايصال المستحقات الخاصة بعملاء البلديات بالحد الأدنى من العمولات.

