المدن والقرى يعقد أولى لقاءاته حول بناء خطة استراتيجية خمسية

الوكيل الإخباري - بدأ بنك تنمية المدن والقرى أولى لقاءاته التشاورية مع أصحاب العلاقة لبناء خطة استراتيجية خمسية 2023 - 2027، استجابة للتغير الحاصل في مهام البنك وتوجهاته التي أقرت في القانون المعدل لشمول البنك لمهام صندوق تنمية المحافظات بالإضافة إلى توجهات الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام،

اضافة اعلان



ويهدف اللقاء الذي حضره مدير عام البنك أسامة العزام، وأداره خبير التخطيط الاستراتيجي من البنك الدولي المهندس محمد العموش، ومدير دائرة التطوير المؤسسي بالوكالة الدكتور فراس الهيجاوي، إلى تجسد توجهات البنك بتحقيق التنمية الشاملة في بلديات المملكة.