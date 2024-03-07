المرأة الأردنية حقائق وأرقام

الوكيل الاخباري - بلغ عدد السكان الإناث في المملكة الأردنية الهاشمية في نهاية عام 2023 (5 مليون و419 ألف نسمة)، وبنسبة بلغت 47.1% مقابل 52.9% من السكان الذكور، أي مقابل كل 100 أنثى في الأردن هنالك 112.5 ذكراً. وبلغت نسبة الإناث في الفئة العمرية المنتجة (15-64) سنة 60.6% من اجمالي الإناث ، كما بلغت نسبة اللاتي أعمارهن أقل من 15 سنة 35.6%، واللاتي أعمارهن 65 سنة فأكثر 3.8%. وأظهرت نتائج مسح قوة العمل ارتفاع نسبة الأردنيات اللاتي يرأسن أسرهن من 15.5% في عام 2015 إلى 20.6% في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9%، وسجل متوسط العمر وقت الزواج الأول للأردنيات ارتفاعاً مقدارة سنة وأربع أشهر خلال عامي 2015-2022 (26.1 سنة في عام 2015 ، 27.5 سنة في عام 2022).

انخفاض معدل الأمية بين الأردنيات إلى 7.3% في عام 2022

أحرزت المــرأة الأردنية العديد من الإنجازات العلمية والمعرفية والتكنولوجية، حيث تشير سلسلة نتائج بيانات مسح قوة العمل إلى انخفاض معدل الأمية للأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر من 9.5% في عام 2015 إلى 7.3% في عام 2022، في المقابل ارتفعت نسبة الإناث المتعلمات من 90.5% عام 2015 لتصل الى 92.7% في عام 2022. كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام2022 /2021 أن نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الأساسي بلغت 94.8% مقابل 94.1% للطلاب، وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الثانوي 83.1% مقابل 71.7% للطلاب، كما بلغت نسبة المديرات في مرحلة التعليم الأساسي %75 مقابل 25% للمديرين، في حين أن 61.3 %من المديرات في مرحلة التعليم الثانوي مقابل 38.7% من المديرين وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة المدرسات مقارنة بالمدرسين في مرحلة التعليم الأساسي (%70.1، %29.9) على التوالي لكلا الجنسين، وفي مرحلة التعليم الثانوي بلغت نسبة المدرسات 55.1% مقابل 44.9% للمدرسين.



أكثر من نصف الطلاب الخريجين من الدراسات العليا هن إناث لعام 2021/2022

حققت الإناث الأردنيات تقدماً كبيراً في التعليم الجامعي والدراسات العليا في عام 2021/2022، حيث بلغت نسبة الإناث الخريجات بدرجة البكالوريوس 60.9% مقابل %39.1 للذكور الخريجين، كما بلغت نسبة الخريجات الإناث بدرجة الدبلوم العالي 62.0% مقابل 38.0% للذكور الخريجين، في حين أن نسبة الخريجات بدرجة الماجستير بلغت 59.6 % مقابل 40.4% للذكور الخريجين. كذلك الحال بالنسبة للخريجات الإناث من درجة الدكتوراة وبنسبة بلغت 56.3% مقابل 43.7% للذكور الخريجين.

15.1% معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيات في الربع الرابع من عام 2023

أظهرت نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023 ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر بنسبة بلغت 15.1% مقارنةً ب 14% في الربع الرابع من عام 2022، كما أظهرت البيانات أن معظم المشتغلات هن مستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 95.9%، في حين لم تتجاوز نسبة المشتغلات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال 4%. وانخفض معدل البطالة للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر في الربع الرابع للعامين 2022 و2023 من 31.7% إلى 29.8% على التوالي وبنسبة انخفاض حوالي 6%، مقابل انخفاض معدل البطالة للذكور من 20.6% الى 18.9% وبنسبة انخفاض 8% للفترة ذاتها.

20,550 صافي عدد فرص المستحدثة للإناث في عام 2022

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تشير نتائج مسح فرص العمل المستحدثة إلى تضاعف صافي عدد فرص المستحدثة للإناث بين العامين (2015 و2022) حيث ارتفع العدد الفرص المستحدثة من 12,798 إلى 20,550 على التوالي. حيث شكلت فرص المستحدثة للإناث 23% من اجمالي فرص العمل المستحدثة في عام 2022، أي أن فرصة عمل واحدة من كل أربع فرص استفادت منها الإناث خلال عام 2022، وارتفعت نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي من 27.3% في عام 2015 إلى 29.1% في عام 2022.



انخفاض فجوة الأجر الشهرية بين الجنسين في القطاع الخاص في عام 2021

رغم الجهود المبذولة من الحكومة لتقليص فجوة الأجر الشهرية بين الجنسين، إلا أن بيانات مسوح الاستخدام وتعويضات العاملين للعامين 2015-2021، أشارت إلى انخفاض طفيف في فجوة الأجر الشهرية بين الجنسين في القطاعين العام والخاص معاً حيث انخفضت من 10.6% إلى 10.3% على التوالي، كما انخفضت الفجوة في القطاع الخاص من 15.5% إلى 14% على التوالي، مع ثباتها في القطاع العام (13.1%).

ارتفاع نسبة ملكية الإناث للأراضي والشقق والملكيات المشتركة في عام 2022

أظهرت مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة تحسناً ملحوظ خلال الفترة الزمنية (2022-2015)، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الإناث للأراضي من 15.8% في عام 2015 إلى 19% في عام 2022 وبنسبة ارتفاع 20.3%، كما ارتفعت نسبة الملكية المشتركة للأراضي من 32.9% إلى 37.5% لنفس الفترة، في حين ارتفعت نسبة المالكات للشقق من 23% إلى 25.6% وبنسبة ارتفاع 11%، وارتفعت نسبة الملكية المشتركة للشقق من %16 إلى%20.3 للفترة ذاتها وبنسبة ارتفاع بلغت %26.9.

أما عن مساهمة الإناث في الأسواق المالية لعام 2022، فقد بلغت نسبة مالكات الأوراق الماليه (أسهم) 42.6% مقابل %57.4 للذكور، كما بلغت نسبة الودائع التي تمتلكها الإناث 36.3% مقابل 63.7% للذكور ، ومن الجدير بالذكر انخفاض نسبة اقتراض الإناث للقروض الميكروية من 77.7% في عام 2015 إلى 72.7% في عام 2022، وبنسبة انخفاض مقدارها 6.4%.



%28.7 نسبة القاضيات في عام 2022



وعند تتبع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار خلال عامي 2015-2022، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القاضيات من 18.9% في عام 2015 إلى %28.7 في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 52%،كما ارتفعت نسبة المحاميات من 23.7% إلى %30، وارتفعت نسبة مشاركتهن في الأحزاب السياسية من 35.5% إلى 42.1 % للفترة ذاتها. وفي عام 2022، بلغت نسبة مشاركة الإناث في مجلسي الأعيان والنواب (13.8%، 13.1%) على التوالي، وشكلت السفيرات ما نسبته 13.4% من إجمالي السفراء، وفي السلك الوزاري بلغت النسبة %18.9، وفي السلك الدبلوماسي 23.2%.