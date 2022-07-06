المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الأضحى - أسماء

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة على جاهزيتها للاستمرار بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقالت في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنها رفعت جاهزية كافة مستشفياتها وحددت أكثر من 100 مركز صحي للمناوبة خلال عطلة العيد لاستقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم.



ولفتت إلى تفعيلها لخطة عمل أيام العطل والتي تم وضعها لضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية وتتضمن رفع درجة الاستعداد والجاهزية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة وجاهزية اقسام الاسعاف والطوارئ في جميع المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الصحية للمراجعين كالمعتاد على مدار 24 ساعة، بالإضافة الى مناوبات إدارية للإداريين والمدراء التابعين لإدارة المستشفيات.



وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية من قبل عدد من المسؤولين في الوزارة اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى المبارك بهدف التواصل مع الكوادر الصحية المناوبة والتأكد من جهوزية هذه المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها على أكمل وجه.



وأعلنت وزارة الصحة عن أسماء ومواعيد المراكز الصحية المناوبة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات المملكة، وذلك على النحو التالي:











