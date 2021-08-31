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الثلاثاء، 31-08-2021 08:02 ص

المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية تدخل حيز التنفيذ غدا

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الوكيل الإخباري - تدخل المرحلة الثالثة من خطة الحكومة للوصول إلى صيف آمن حيز  التنفيذ، غدا الأربعاء ، والتي تبدأ في 1 أيلول/سبتمبر، وتشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية.

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وكان الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، قال في تصريحات سابقة إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول/سبتمبر.

وتستهدف المرحلة الثالثة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

يُشار أن الحكومة أعلنت في آيار/مايو الماضي عن وضعها خطّة تدريجيّة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد.

وتتوزع خطّة الوصول إلى صيف آمن على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في 1 حزيران/يونيو، تخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج الأردن.

كما بدأت المرحلة الثانية في 1 تموز/يوليو، وشملت تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات لتحفبز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

وتضمنت المرحلة الثانية، عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%.

 

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