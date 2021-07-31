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السبت، 31-07-2021 03:39 م

المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد ستبدأ قريبا

الباص السريع لوغو 4


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الدراسات الفنية والتصاميم الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الباص سريع التردد سيجري البدء بها في الفترة القريبة المقبلة.

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وأضاف الشواربة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن البنك الدولي أعلن على موقعه عن رسائل اهتمام للراغبين بالمشاركة في عمل الدراسات الفنية والتصاميم للمرحلة الثانية.


وأوضح أنه أكد أكثر من مرة أن نجاح منظومة النقل العام في العاصمة يحتاج إلى تكاملية وتوسيع شبكة الباص سريع التردد لتغطي مساحة المدينة.


وبين الشواربة أن المرحلة الثانية من المشروع يبلغ طولها 50 كيلو مترا وتتكون من أربعة مسارات هي: الأول: شارع اليرموك ويبدأ من المحطة باتجاه دوار الشرق الأوسط، والثاني: من دوار الجمرك مرورا باتجاه شارع الصخرة المشرفة - شارع القدس - جسر ناعور باتجاه شارع المطار وصولا إلى محطة صويلح، والثالث: دوار الجمرك - شارع الحرية - إشارات الإرسال باتجاه شارع الصديق - وصولا إلى تقاطع البنك العربي، والرابع: كريدور عبدون باتجاه تقاطع مرج الحمام مع وجود نقاط التقاء في كل من تقاطع البنك العربي وتقاطع مرج الحمام.


وبين أن منظومة النقل العام التي تقوم بها الأمانة تهدف إلى إيجاد نظام نقل متكامل يوفر الوقت والجهد والمال على المواطنين وإيجاد بديل حقيقي لاستخدام السيارات الخاصة بخدمات نقل تليق بالمواطن وبمستوى عال من الجودة والمحافظة على البيئة والحد من الازدحامات المرورية.


 




 

 


 

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