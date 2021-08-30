الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

أمل عرفة في الجزء الثالث من حارة القبة رسمياً

أردوغان بعد تدشين المُسيّرة بيرقدار أقنجي تيها: لا حجر سيتحرك بالمنطقة دون موافقة تركيا

المرحلة 3 من خطة الحكومة للوصول إلى صيف آمن تدخل الأربعاء حيز التنفيذ

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في إيطاليا

واشنطن تعقد الاثنين اجتماعا مع شركائها حول أفغانستان

العراق.. أهالي ضحايا مستشفى الحسين يطالبون بكشف نتائج التحقيق

مجلس النواب يستكمل جدول اعماله

عباس يبحث مع غانتس العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

وفاة الممثل الأميركي إد أسنر عن 91 عاما

بايدن يحذر من دمار هائل قد يخلفه الإعصار أيدا

الإثنين، 30-08-2021 03:05 ص

المرحلة 3 من خطة الحكومة للوصول إلى صيف آمن تدخل الأربعاء حيز التنفيذ

612c1bedd6096


الوكيل الإخباري - تدخل الأربعاء، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة للوصول إلى صيف آمن حيز  التنفيذ، والتي تبدأ في 1 أيلول/سبتمبر، وتشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية.

اضافة اعلان


وكان الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول/سبتمبر.


وتستهدف المرحلة الثالثة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.


وكانت الحكومة أعلنت في آيار/مايو الماضي عن وضعها خطّة تدريجيّة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد.


وتتوزع خطّة الوصول إلى صيف آمن على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في 1 حزيران/يونيو، تخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج الأردن.


كما بدأت المرحلة الثانية في 1 تموز/يوليو، وشملت تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات لتحفبز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.


وتضمنت المرحلة الثانية، عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612c02422b547

درجات الحرارة حول معدلاتها العامة

1630270040411

الضمور يتفقد مديريات التنمية في محافظتي العقبة ومعان

pic_167598

الحكومة تقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24%

612b28098f190

200 مليون دولار تمويل استجابة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

w

حقيقة صورة الماعز داخل مستشفى اردني

8202123132925335245169

الضمان الاجتماعي : توجه لتخفيض اشتراكات الضمان إلى 13.5% بدلا من 21.75%

أخبار متعلقة
8202112123414753687009

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

الصحة

الصحة تؤكد استمرارية مجانية لقاح كورونا في المملكة

منتجات-ألبان-1

مطالب بوضع سقوف سعرية للألبان

اسواق ليلا

حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر

e

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا في الفترة بين 1 حزيران حتى 24 تموز

4202010125930967785557

محافظة اردنية لم تسجل أي إصابة كورونا