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الثلاثاء، 06-09-2022 02:05 م

المركزي: ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 1.4 مليار دينار

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الوكيل الإخباري - أشارت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى تسجيل حوالات العاملين في الخارج خلال السبعة شهور الأولى من عام 2022، ارتفاعا نسبته 0.8% لتبلغ ما مقداره 1,980 مليار دولار (1,404 مليار دينار)، مقارنة مع ارتفاع نسبته 0.6%، لتصل إلى 1,963 مليار دولار (1,392 مليار دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

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وسجلت حوالات العاملين خلال شهر تموز من عام 2022، ما مقداره 290.4 مليون دولار (205.9 مليون دينار)، مقارنة مع 307.8 مليون دولار (218.2 مليون دينار) خلال الشهر المقابل من عام 2021.



 




 

 


 

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