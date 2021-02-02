المركزي :البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض حتى هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تجددت مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة المنادية بتأجيل اقساط البنوك وشركات التمويل، وذلك في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.بدوره اكد مصدر مسؤول في البنك المركزي إن البنوك ملتزمة بالقرارات التي تصدر عنه وتقوم بتأجيل الأقساط للمتضررين من جائحة كورونا ، مشيراً انها تقوم بدراسة كل حالة حسب القطاع المتضرر .واشار في تصريحات صحفية أن القرار الذي أصدره البنك المركزي ساري المفعول حتى شهر حزيران المقبل للقطاعات المتضررة وللمقترضين الذين انخفضت دخولهم نتيجة الجائحة.