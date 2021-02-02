الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

القصة الكاملة لصور عمرو دياب وإنجى كيوان بعد شائعات السوشيال ميديا

الحصة الدراسية في المدارس لن تتجاوز 30 دقيقة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهزايمة والعبادي وأبو رمان

عبيدات : العودة للحظر الشامل يوم الجمعة في هذه الحالة

والد ياسمين السويطي يروي تفاصيل وفاتها بحادث مفجع بعمان

%4.8 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

صوبة حطب قرويّة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بيان صادر عن البنك المركزي

المركزي :البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض حتى هذا الموعد

الثلاثاء، 02-02-2021 04:36 م

المركزي :البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض حتى هذا الموعد

1202128144012264323075


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تجددت مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة المنادية بتأجيل اقساط البنوك وشركات التمويل، وذلك في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
اضافة اعلان

 بدوره اكد مصدر مسؤول في البنك المركزي إن البنوك ملتزمة بالقرارات التي تصدر عنه وتقوم بتأجيل الأقساط للمتضررين من جائحة كورونا ، مشيراً انها تقوم بدراسة كل حالة حسب القطاع المتضرر . 
 
 واشار في تصريحات صحفية أن القرار الذي أصدره البنك المركزي ساري المفعول حتى شهر حزيران المقبل للقطاعات المتضررة وللمقترضين الذين انخفضت دخولهم نتيجة الجائحة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

الحصة الدراسية في المدارس لن تتجاوز 30 دقيقة

22021117434306321470

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهزايمة والعبادي وأبو رمان

120213120256901889594

عبيدات : العودة للحظر الشامل يوم الجمعة في هذه الحالة

120213113134568628028

والد ياسمين السويطي يروي تفاصيل وفاتها بحادث مفجع بعمان

220211182732783358587

%4.8 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
1220202152226342534523

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

1220202412100859931209

وزارة الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

12021510244736711418

لجنة الأوبئة: لقاحات فيروس كورونا لا تُسبب مضاعفات خطيرة

1202131052113611522

إصابات كورونا تتخطى الـ 300 ألف بالاردن

120214173617914358493

%5.45 فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

13

الزرقاء: تحرير 6 مخالفات لمواطنين ومنشآت تجارية