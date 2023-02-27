المركزي: الحكومة استدانت 5.5 مليار دينار وسددت 4.1 مليار دينار في 2022

الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، إنّ إجمالي المصدر من الأوراق المالية الحكومية والأوراق المكفولة من الحكومة سندات وأذونات خزينة ومؤسسة عامة مكفولة من الحكومة، وصكوك إسلامية، بنهاية العام الماضي، بنحو 5.5 مليار دينار، والمطفأ نحو 4.1 مليار دينار.

اضافة اعلان



وأضاف شركس، أنّ البنك المركزي استمر من بإصدار أوراق مالية مكفولة من الحكومة وفق لاحتياجات المؤسسات العامة خلال علام الماضي، بحيث واصل البنك المركزي، بتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة من خلال إدارة إصدار وإطفاء الأوراق المالية المختلفة.



وبين أن القيمة الإسمية للسندات الحكومية المحررة بالدينار والمتداولة من خلال محفظة البنك المركزي الأردني، بلغت في عام 2022 نحو 325.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن رصيد محفظة البنك المركزي من الأوراق المالية في نهاية العام الماضي، وصل إلى 293.9 مليون دينار.



وفيما يتعلق بالسلف المقدمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة، وأشار شركس، أنه تم رفع سقف السلف الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي بمقدار 15 مليون دينار ليبلغ سقف السلف المقدمة 115 مليون دينار إذ بلغ حجم القروض الممنوحة للمؤسسة خلال عام 2022 ما مقداره 31.2 مليون دينار.



واستمر البنك المركزي بمنح تمويلا ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي " انهض"، بحيث استفاد من البرنامج خلال عام 2022 نحو 48 مشروعا بإجمالي تمويل بلغ 2.037 مليون دينار.



وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، باعتباره مدير الإصدار لصكوك شركة الكهرباء الوطنية، عن طرح الشريحة الرابعة من الإصدار الخامس، بقيمة 75 مليون دينار.