المركزي: طرح فئة 50 ديناراً من الإصدار الخامس للتداول - فيديو

الوكيل الإخباري - صرح البنك المركزي الأردني أنه سيبدأ بطرح فئة الخمسين دينار الإصدار الخامس في التداول والتي يزين وجهها صورة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، اعتباراً من اليوم الاحد الموافق 5 شباط 2023 جنباً إلى جنب مع فئة الخمسين دينار الإصدار الرابع.

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وأضاف البنك في بيان أصدره اليوم الاحد، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استنادا لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022، كما أكد البنك بأنه سيتم السير بطرح باقي الفئات (عشرون ديناراً وعشرة دنانير وخمسة دنانير) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.



وشدد البنك المركزي على أن فئة الخمسين دينار الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة الخمسين دينار الإصدار الخامس.



وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة الخمسين دينار ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.