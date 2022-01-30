المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس إن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

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وأشار شركس، خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، إلى أن العملة الرقمية تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني.



وأوضح إن الأردن ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم عملة البتكوين الرقمية لجمع الأموال.



وأكد شركس على أن البنك المركزي رصد إعلانات مشبوهة حول العملات الرقمية الافتراضية، وتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية.