المركزي والبحث الجنائي يُحذران الأردنيين

الوكيل الإخباري - حذر البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي من أساليب احتيالية جديدة عن طريق وجود شركات مالية وهمية تقوم بإيهام المواطنين بإعطاء قروض مالية بعد توقيعهم على مبالغ مالية كرسوم .

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وذكر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان معلومات وبلاغات وردت من البنك المركزي الأردني إلى إدارة البحث الجنائي عن قيام عدد من شركات التسهيلات المالية غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بالقدرة على تأمينهم بقروض من البنوك الأردنية أو شركات التمويل بعد استقطابهم للمواطنين من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقيام هذه الشركات بتوقيع المواطنين على كمبيالات وأخذ مبالغ مالية منهم كرسوم للمعاملات التي تتم من خلالهم وبعد ذلك الاحتيال عليهم وعدم تأمين القرض.



وتُهيب إدارة البحث الجنائي بالمواطنين عدم الانصياع لمثل تلك الإعلانات لعدم الوقوع ضحية للاحتيال من قبل هذه الشركات غير المرخصة او التعامل معها وعدم دفع أية مبالغ مالية لهم والإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (٩١١)او مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.

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