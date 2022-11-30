المركزي يحذر المواطنين من منصات مالية إلكترونية تدعي الربح السريع

الوكيل الإخباري -

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حذّر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، المواطنين من منصات مالية إلكترونية تدعي الربح السريع.وقال البنك المركزي في تحذير نشره عبر "فيسبوك" إنه لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور منصات مالية إلكترونية تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية استثمار الأفراد أموالهم والحصول على مبالغ مضاعفة ضمن فترة زمنية قصيرة.وتابع بأنه يحذر المواطنين من التعامل مع مثل هذه المنصات والشركات التي تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وذلك تجنباً للتعرض للاحتيال والنصب وخطر خسارة الأموال.