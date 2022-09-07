المركزي يستضيف منتدى السياسات العالمي

الوكيل الإخباري - يستضيف البنك المركزي ، اليوم الأربعاء، منتدى السياسات العالمي الذي يعقد بعنوان “المضـي معا: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام” في منطقة البحر الميت.



ويأتي انعقاد المنتدى الذي يستمر حتى الجمعة المقبلة، تقديرا للدور الفاعل للأردن في مجال الاشتمال المالي.



ويسلط المنتدى الذي ينطلق بالتعاون والشراكة مع تحالف الاشتمال المالي، الضوء على أهم وأبرز ما قدمه الأردن من مبادرات وتعزيز للابتكار وزيادة الاشتمال المالي في ضوء نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018- 2020)، والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1 إلى 43.1 بالمئة مقاسـاً بملكية الحسابات، وتقليص الفجوة الجندرية من 53 إلى 22 بالمئة، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك.



وتأتي استضافة المنتدى الذي سيحضره المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، تأكيدا على الدور المحوري للمملكة إقليميا وعالميا في تعزيز الاشتمال المالي، والذي يعد محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية.

اضافة اعلان



كما يسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي.





