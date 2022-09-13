المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي من جديد، إصدار سندات خزينة بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك المركزي، فقد طرح الإصدار رقم (33) لعام 2022 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، حسب التفاصيل التالية:



تاريخ الاستحقاق: 14/أيلول/2027

حجم الإصدار: (100) مليون دينار

تاريخ المزاد: 13/أيلول/2022

تاريخ التسوية: 14/أيلول/2022



وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

