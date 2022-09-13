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الثلاثاء، 13-09-2022 09:25 ص

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي من جديد، إصدار سندات خزينة بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك المركزي، فقد طرح الإصدار رقم (33) لعام 2022 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، حسب التفاصيل التالية:


تاريخ الاستحقاق: 14/أيلول/2027
حجم الإصدار: (100) مليون دينار
تاريخ المزاد: 13/أيلول/2022
تاريخ التسوية: 14/أيلول/2022


وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

 




 

 


 

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