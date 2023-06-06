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الثلاثاء، 06-06-2023 07:55 م

"المركزي" يقرر تشكيل لجنة لإدارة شركة فيلادلفيا للتأمين

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة البنك المركزي تشكيل لجنة مؤقتة، برئاسة إبراهيم الطعاني، لتتولى إدارة شركة فيلادلفيا التأمين.

ويأتي تشكيل اللجنة، بما ينسجم مع أحكام التشريعات المعمول بها، بما فيها قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتواصل مع مساهمي الشركة تمهيداً لدعوة الهيئة العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وجاء قرار المركزي في ضوء صدور قرار محكمة التمييز القاضي، بإبطال اجتماع الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين تاريخ 1/9/2020 وبالنتيجة اعتبار انتخاب مجلس الإدارة المقرر في الاجتماع المذكور "كأنه لم يكن"، استناداً لأحكام المادة (23) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

يذكر أن شركة فيلادلفيا للتأمين ومنذ تاريخ 6/6/2021 ممنوعة من إبرام عقود التأمين في فروع التأمين كافة، وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب أوضاعها.

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