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الخميس، 02-06-2022 09:06 م

المركزي ينفذ أنشطة توعية وتثقيف مالي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

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الوكيل الاخباري - نفذ البنك المركزي الاردني حملة توعية بعنوان "نحو شباب مثقف مالياً" بالتعاون مع مجموعة من البنوك التجارية والإسلامية في المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي والذي انطلق هذا العام تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".

وتاتي هذه الحملة لأهمية الاستمرار في بناء القدرات المالية ورفع درجة الوعي والثقافة المالية المجتمعية لدى كافة فئات المجتمع والذي يمثل أحد الأهداف الرئيسة للبنك المركزي الأردني.

واستهدفت هذه الحملة بشكل خاص فئة الشباب من طلاب الجامعات كون هذه الفئة توشك على الدخول إلى سوق العمل وتكوين الأسر وبالتالي حاجتها إلى التخطيط المالي السليم، حيث أن ضعف الإدراك بالشروط التعاقدية مع البنك أو الشركة المالية غير البنكية وعدم الوعي بمخاطر الإفراط في المديونية له أثر بالغ على كثير من الأسر الأردنية.

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