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الثلاثاء، 07-06-2022 04:32 م

المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع المركزي الإماراتي لتعزيز العلاقات المالية والمصرفية

البنك المركزي (5)


الوكيل الإخباري - وقع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، مذكرة تفاهم مشترك، تهدف إلى تعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية.

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وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش لقاء تشاوري، عقد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، جمع محافظي البنوك المركزية في الأردن والإمارات، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المركزية الثلاثة.


وتحدد المذكرة، آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية لكلا المصرفين ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، والسعي إلى تطوير العلاقات في مجالات أنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المساعدات الفنية والخبرات.


وأكد شركس، أهمية توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار السعي المشترك بين البلدين؛ لإيجاد إطار إشرافي ورقابي شمولي على الخدمات المالية والمصرفية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي ومتطلبات الكفاءة والسلامة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ضمن مبادرات التحول الرقمي، وأثر ذلك في تسهيل المعاملات المالية البينية في كلا البلدين.


وأضاف: " أننا نتطلع ضمن نطاق التعاون المشترك مع مصرف الإمارات المركزي إلى زيادة فرص الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بما يواكب التطورات الحاصلة، وبحث سبل توفير بيئة مشتركة بين البلدين لاحتضان الأفكار الابداعية وتبني المواهب في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة".


وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة (فنتك)، في ضوء توقيع الدول الثلاث على الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أواخر شهر أيار الماضي.

 


 




 

 


 

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