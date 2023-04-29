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السبت، 29-04-2023 10:05 ص

المركزي: 16.7% من الشركات الصغيرة في الأردن حصلت على قرض للتمويل الأخضر في 2022

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الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي الأردني، إن نسبة الحصول على التمويل الأخضر من قِبل الشركات في الأردن تتزايد تبعاً لحجمها.اضافة اعلان


وأضافت في منشور لها عبر "فيسبوك" بمناسبة "اليوم العربي للاشتمال المالي" أن (10.5%) من الشركات متناهية الصغر في الأردن حصلت على قرض للتمويل الأخضر في عام 2022، فيما ارتفعت النسبة الى (16.7%) للشركات الصغيرة و(23.1 %) للشركات المتوسطة.

وأضاف البنك أن نسبة البالغين الذين تقدموا للحصول على تمويل أخضر خلال عام 2022 في الأردن كان (7.3%) من نسبة الذين حصلوا على تمويل من المؤسسات المالية الرسمية.

وأوضحت أن التمويل الأخضر هو تمويل المشاريع التي تحد من الآثار السلبية للتغير المناخي على البيئة، كتمويل مشاريع إنتاج وشراء أو تركيب حلول تكنولوجيا الطاقة البديلة أو معدات موّفرة للطاقة.


 




 

 


 

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