المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) يشارك في معرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2021)

الوكيل الاخباري - تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يشارك المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) في معرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2021 الذي يقام في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت خلال الفترة ما بين 27 – 28 تشرين أول 2021 والذي تنظمه شركــة معــرض ومؤتمر معــــدات العمليات الخاصة / سوفـكس إحدى الشركات التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي).

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ويعرض المركز العديد من القدرات المتخصصة والتي بدورها توضح توجه واستراتيجية جودبي في تنويع منتجاته وخدماته، وذلك من خلال استثمار التحول الرقمي ليكون حاضنة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ويواكب بذلك التوجه العالمي في مجالات تكنولوجيا المستقبل، ليقوم جودبي بعرض قدراته وإمكاناته في تطوير هذه التطبيقات، و على هامش مشاركة المركز تشارك أكاديمية سايبر شيلد (Cyber Shield Academy) التابعة للمركز والتي تم إنشاؤها بالشراكة واعتمادية من قبل شركة PGI البريطانية، حيث يبين المركز فيها قدرات الأكاديمية في مجال تقديم الدورات التقنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وذلك باستخدام البيئة التدريبية العملية الموجودة لدى الأكاديمية إضافه إلى مجموعة من الخدمات الخاصة بالأمن السيبراني و التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع عدد من الشركات.



كما يقوم المركز أيضاً بعرض قدراته في مجال الواقع الافتراضي (Virtual Reality) في الجناح الرئيسي من خلال المنتجات التي تم تطويرها حديثاً، حيث سيتم عرض مشروع ميدان الرماية التشبيهي (Virtual Reality Shooting Range) بنسخته الجديدة التي تحتوي على عدة تحسينات من أهمها إضافة بيئة تدريبية داخلية وبيئة تدريبية خارجية وإذ يعتبر هذا النظام متميز ومفيد للذين يريدون تحسين مهاراتهم في الرماية دون اللجوء لميادين الرماية الحقيقية عالية الكلفة، بالإضافة إلى أنه مفيد أيضاً لشركات الأمن التي تتطلع إلى تدريب حراس الأمن المسلحين على مواقف "إطلاق النار / عدم إطلاق النار"، والتدريبات السنوية وتطوير مهارات الرمي.



كما يتم عرض مشروع المحتوى ثلاثي الأبعاد التفاعلي (Interactive Hologram) الذي يتيح استخدامه لكافة المجالات العسكرية والمدنية، ليكون وحدة عرض للمنتجات باستخدام شاشات العرض ثلاثية الأبعاد والتفاعل معها والتعديل على المحتوى المعروض باستخدام شاشة اللمس والإيماءات.



بالإضافة إلى ذلك، يقوم جودبي بعرض قدرات مركز التشفير الذي قام بانشاؤه ليكون رافداً لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يعد من المقومات الرئيسية والأهداف الاستراتيجية لأي دولة لحماية كافة أنواع البيانات، من خلال استخدام منتجات وحلول جودبي الخاصة بالتشفير للمحافظة على سرية مختلف أنواع البيانات والمساهمة في حمايتها على الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك يتم عرض إمكانيات المركز بالعمل على مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصه في المجالات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية المتقدمة.



أما فيما يخص حلول الإلكترونيات المتقدمة يعرض المركز عدة منتجات أهمها أنظمة تشويش متخصصة ومتقدمة تم تطويرها من خلال إدارة البحث والتطوير لتعمل على تعطيل الإشارات في المناطق المستهدفة ويتم عرض نوع محمول على آلية لحماية المواكب ونوع آخر محمول على الأكتاف، بالإضافة إلى عرض نظام مضاد للأنظمة المسيرة وهو نظام متقدم يعمل على حماية المناطق المستهدفة من هجمات الطائرات المسيرة ومكافحة التهريب حيث يوجد طلب كبير في المنطقة على جميع هذه الأنظمة، كما يقوم المركز بعرض أنظمة الإضاءة الليلية والتي تعمل على الأشعه تحت الحمراء وتستخدم على الآليات العسكرية خلال المسير الليلي، ناهيك عن مشاركة أنظمة الطيران من خلال عرض أنظمة رماية وتسليح تم تطويرها لدى جودبي لتركيبها على أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، كما يتم عرض آليه مدولبة مسيرة ومسلحة يتم التحكم بها عن بعد.

هذا ويعتبر المركز الأردني للتصميم والتطوير حاضنة لمشاريع تكنولوجيا المستقبل وشريك استراتيجي لعدد من الشركات والجهات المتخصصة لتوطين التكنولوجيا المتطورة في الاردن والانطلاق منها لتطوير تطبيقات دفاعية ومدنية للمنطقة بهدف تطوير حلول باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة و تصديرها إلى دول المنطقة.