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الإثنين، 30-05-2022 10:03 ص

المركز الأردني للتصميم والتطوير: نصنّع المعدات الدفاعية بمهارات احترافية

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الضليل - الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - قال مدير المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران إن المركز يقوم بتصنيع المعدات الدفاعية بمهارات احترافية، وليس كما يشاع حول تجميعها فقط.

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وبين البطران، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن المركز مؤسسة مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تعنى بالإبداع وتعمل على توطين الصناعات الدفاعية، لنقل التكنولوجيا وتوطينها في الأردن.


وأشار إلى أن المركز يقوم بعقد شراكات مع شركات عالمية، منوها إلى أن لدى المركز قرابة 2000 موظف أردني من اصحاب الخبرات.


وبيّن البطران أن المركز استطاع تزويد القوات المسلحة بالكثير من الأنظمة الدفاعية، خاصة في مسار ( قطاع الآليات، ومعدات الجندي ، تكنولوجيا المستقبل، والقطاع الطبي). 

ونوه إلى أن قطاع الآليات يتضمن 3 شركات تعمل على إنتاج وبناء الآليات الدفاعية الخفيفة والثقيلة، إلى جانب صناعة معدات الجندي التي توفر الحماية للجنود ووقايتهم في المهام الميدانية.


وشدد على أن المركز يركز على تكنولوجيا المعلومات واجراء الابحاث العلمية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد، لتتحول الابحاث الى تطبيق وصناعات على أرض الواقع. 


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