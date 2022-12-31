المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ يعلن عن دورة اسعاف الأصابات في موقع الحدث(PHTLS)

الوكيل الإخباري - أعلن المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ و بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAEMET) عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بدورة المقرر عقدها بتاريخ 16/1/2023

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إسعاف الإصابات في موقع الحدث (prehospital trauma life support) حيث تؤهل المنسبين للدورة من أطباء و ممرضين و ترفع قدرتهم في تقييم و علاج مرضى الإصابات في الميدان.



و تساهم برفع جودة رعاية مرضى الحوادث والإصابات الناتجة عنها و تساهم بإنقاذ الأرواح.



علما أن الدورة معتمدة من قبل الجمعية الأمريكية لفني طب الطوارئ ، حيث تصدر شهادة باسم الجمعية وصالحة لمدة أربع سنوات .



للتسجيل أنقر: هنا

