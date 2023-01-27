المركز الثقافي بعجلون: مشروع ريادي لتفعيل الحراك الثقافي

الوكيل الاخباري - يعتبر مشروع المركز الثقافي بمحافظة عجلون والذي بوشر العمل فيه منذ سنوات، مشروعا رياديا يسعى لتعزيز الرسائل التثقيفية والتوعوية للارتقاء بالفعل والعمل الثقافي بما يتناسب وآمال وطموحات المواطنين والأدباء والمثقفين.



وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يأتي في إطار سياسة وزارة الثقافة لتفعيل الحراك الثقافي من خلال إنشاء مراكز نموذجية متطورة حاضنة للأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئات والمنتديات الثقافية .

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