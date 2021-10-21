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الخميس، 21-10-2021 05:44 م

المركز النيجيري للبحوث العربية يهدي مجمع اللغة العربية إصداراته

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الوكيل الاخباري - أهدى المركز النيجيري للبحوث العربية مجموعة من إصدارته الخاصة باللغة العربية إلى مجمع اللغة العربية الأردني، لتشكل رافداً إضافياً لمقتنياته من الكتب والوثائق والمجلدات.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع اليوم الخميس، قدم إصدارات الإهداء عضو شرف المجمع مدير المركز النيجيري للبحوث العربية الدكتور الخضر عبدالباقي، خلال زيارته، اليوم الخميس، للمجمع، ولقائه رئيسه الدكتور خالد الكركي، وأمين عام المجمع الدكتور محمد السعودي، وعددا من أعضائه، ومديري المديريات.

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